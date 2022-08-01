Вучич поблагодарил МИД РФ за поддержку в ситуации с Косовом

Фото: телеканал Pink

Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил МИД России за поддержку в ситуации с Косовом. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink.

"Большое спасибо господину верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, сотрудникам американского посольства. Особенно хочу поблагодарить <...> представителей министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно", – сказал Вучич.

Вечером 31 июля в северных регионах Республики Косово раздались сигналы воздушной тревоги. По данным местных СМИ, в районе пограничного пункта в городе Косовска-Митровица были замечены вооруженные автоматами косовские силовики в полном боевом обмундировании.

Сербы приступили к возведению баррикад в городах Рударе и Зупча, надеясь преградить путь албанскому спецназу. По словам президента Сербии Александра Вучича, албанские вооруженные формирования планируют в полночь начать силовую операцию на севере республики.

Позже руководство Косова отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода передвижения на севере Косова.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.