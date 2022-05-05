Вучич назвал дату очередного раунда переговоров по Косово

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Очередной раунд переговоров между представителями Белграда и Приштины состоится в Брюсселе 13 мая. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

"Не хочу вдаваться в детали, но был очень тяжелый разговор, который продолжится. Петар Петкович (директор Управления по Косово и Метохии при правительстве Сербии. – Прим. ред.) едет в Брюссель 13 мая, чтобы попытаться о чем-нибудь договориться", – приводит его слова ТАСС.

Вучич выразил обеспокоенность нежеланием некоторых сторон обсуждать создание сообщества сербских муниципалитетов, органа самоуправления сербов в непризнанной республике. В то же время он обратил внимание на важность заявлений представителей германской стороны о необходимости реализации всех ранее достигнутых договоренностей.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.

В сентябре прошлого года в Косове произошло обострение. Проживающие на севере непризнанной республики сербы начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград. В ответ власти Косова стянули к приграничной зоне силы МВД и спецназа. В МИД РФ по этому поводу заявили, что ситуация там развивается от плохого к худшему, и призвали Запад надавить на Приштину.

