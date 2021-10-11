В МИД РФ посчитали неприемлемым заявление премьера Албании об объединении с Косовом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В МИД РФ оценили заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении с самопровозглашенной республикой Косово. Комментарий по теме дала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова,

Как утверждается на сайте МИД, в Москве считают заявление премьера Албании неприемлемым.

"Продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН", – отметила Захарова.

В Москве также считают, что подобные заявления подрывают стабильность в регионе.

"Рассчитываем на адекватную реакцию западных опекунов проекта косовской "государственности" на эту откровенную провокацию", – добавила официальный представитель МИД.

Ранее в российском дипведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в Косове. Как заявляла Захарова, события в регионе развиваются от плохого к худшему.

20 сентября сербы, компактно проживавшие на севере Косова, начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной границе между центральной Сербией и автономным краем. В ответ власти Косова стянули к приграничной зоне силы МВД и спецназа.

По данным СМИ, в районе КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии в небе пролетают вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.