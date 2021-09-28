В МИД РФ выразили обеспокоенность ситуацией в Косове

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Ситуация на границе Сербии и самопровозглашенной республики Косово вызывает обеспокоенность в Москве, события в регионе развиваются от плохого к худшему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

"Сегодня очевидно, что события развиваются по сценарию от плохого к худшему", – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Россия призывает НАТО и Евросоюз убедить власти Косова отозвать Вооруженные силы с севера республики для предотвращения кровопролития. По словам Захаровой, Альянс и ЕС имеют все необходимые для этого рычаги влияния и несут ответственность за обеспечение безопасности гражданского населения.

"Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косова и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту", – добавила Захарова.

20 сентября сербы, компактно проживавшие на севере Косова, начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной границе между центральной Сербией и автономным краем. В ответ власти Косова стянули к приграничной зоне силы МВД и спецназа.

По данным СМИ, в районе КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии в небе пролетают вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.