Миссия ООН в Косове защитит российского дипломата, объявленного персоной нон грата

Фото: depositphotos/gary718
Миссия ООН в Косове не имеет официального уведомления об объявлении российского дипломата персоной нон грата. Такое заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что власти самопровозглашенной республики Косово объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН (МООНК). Дипломата обвинили во вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики.
Дюжаррик подчеркнул, что в ООН намерены защитить указанного сотрудника организации.
"Миссия ООН в Косове и Метохии и штаб-квартира ООН <...> поддерживают контакты с заинтересованными представителями властей по этому вопросу", – сказал представитель организации.
Как заявил Дюжаррик, статус персоны нон грата неприменим к сотрудникам ООН.
В октябре 2021 года президент Косово Вьоса Османи объявила о высылке двух других российских дипломатов. Тогда она также заявила о якобы зловредном влиянии России и уничтожении ей достижений республики и ее партнеров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: