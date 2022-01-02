Миссия ООН в Косове защитит российского дипломата, объявленного персоной нон грата

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Миссия ООН в Косове не имеет официального уведомления об объявлении российского дипломата персоной нон грата. Такое заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что власти самопровозглашенной республики Косово объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН (МООНК). Дипломата обвинили во вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики.

Дюжаррик подчеркнул, что в ООН намерены защитить указанного сотрудника организации.

"Миссия ООН в Косове и Метохии и штаб-квартира ООН <...> поддерживают контакты с заинтересованными представителями властей по этому вопросу", – сказал представитель организации.

Как заявил Дюжаррик, статус персоны нон грата неприменим к сотрудникам ООН.

В октябре 2021 года президент Косово Вьоса Османи объявила о высылке двух других российских дипломатов. Тогда она также заявила о якобы зловредном влиянии России и уничтожении ей достижений республики и ее партнеров.