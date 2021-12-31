Российского дипломата объявили персоной нон грата в Косово

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Власти самопровозглашенной республики Косово объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН (МООНК). Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр иностранных дел страны Доника Гервала.
"По требованию премьер-министра Республики Косово Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово", – написала она.
Деятельность России, по словам Гервалы, подрывает достижения самопровозглашенной республики, а также ее партнеров в лице США, НАТО и Евросоюза. Косово вместе с союзниками продолжит борьбу с дестабилизирующим влиянием России, заключила чиновница.
В октябре президент Косово Вьоса Османи объявила о высылке двух других российских дипломатов. Тогда она также заявила о якобы зловредном влиянии России и уничтожении ей достижений республики и ее партнеров.
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