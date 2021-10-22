В Приштине объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

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Президент самопровозглашенной Республики Косово Вьоса Османи объявила о высылке двух российских дипломатов, которые постоянно работают в Приштине, из посольства в Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Структуры Республики Косово решительны в борьбе против зловредного влияния России и ее сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС", – заявила Османи.
Она пообещала, что и дальше будет близко сотрудничать с американскими и европейскими союзниками, не допуская, чтобы Косово стал жертвой дестабилизирующих амбиций России.
Она попросила вице-премьера и главу МИД Донику Гервалу-Шварц объявить дипломатов персонами нон грата. По мнению президента, их деятельность нанесла вред национальной безопасности и конституционному строю самопровозглашенной республики.
Ранее власти Северной Македонии приняли решение о высылке российского дипломата по причине поведения, которое противоречит принципам Венской конвенции. При этом, как уточнили в российском посольстве, сотрудник диппредставительства, о котором идет речь, покинул страну за десять дней до того, как был объявлен персоной нон грата, в связи с завершением командировки.
В конце мая Северная Македония выслала еще одного российского дипломата. В МИД РФ данное решение назвали немотивированным и пообещали принять ответные меры.
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