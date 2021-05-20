В МИД пообещали ответить на высылку дипломата из Северной Македонии

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Россия предпримет ответные шаги на высылку из Северной Македонии российского дипломата. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях", – приводит слова заявления ТАСС.

В ведомстве уточнили, что не оставят действия Северной Македонии без внимания, ответные меры последуют.

18 мая посольство России в Скопье подтвердило информацию о высылке о высылке российского дипломата.

Отношения между Россией и странами Европы обострились после того, как власти Чехии обвинили РФ в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Тогда из страны были высланы российские дипломаты.

Также Чехия обратилась к странам ЕС с просьбой выслать хотя бы по одному российскому дипломату.