Посольство РФ подтвердило высылку дипломата из Северной Македонии

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Северная Македония приняла решение о высылке российского дипломата. Информацию об этом подтвердили в посольстве России в Скопье, сообщает РИА Новости.

Там рассказали, что на данный момент Москва уже готовит ответные меры.

Ранее Северная Македония на год отменила визы для россиян. Они могут приехать в страну без виз с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022-го.

В этот период гражданам РФ не потребуется туристических ваучеров, приглашений или гарантийных писем для кратковременного въезда на срок до 90 дней.

Прямого авиасообщения между странами на данный момент нет, добраться до столицы страны можно, в частности, через Стамбул.