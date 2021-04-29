Болгария объявила о высылке российского дипломата

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Власти Болгарии приняли решение объявить персоной нон грата одного российского дипломата, заявили в министерстве иностранных дел республики. Об этом сообщает ТАСС.

"Болгария объявит еще одного российского дипломата персоной нон грата и попросит правоохранительные органы России оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду", – говорится в заявлении болгарского МИД по итогам встречи главы ведомства Екатерины Захариевой с российским послом в Болгарии Элеонорой Митрофановой.

Накануне прокуратура Болгарии заявила о причастности шестерых россиян к организации четырех взрывов на оружейных заводах. Речь идет о предприятиях, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Уточнялось, что взрывы были организованы в период с 2011 по 2020 год.

Также трех граждан РФ обвинили в попытке отравления главы EMKO фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обвинения Болгарии, заявил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда, которое стало поводом для развязывания Первой мировой войны.