Лавров ответил на обвинения Болгарии в адрес России

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обвинения Болгарии в причастности к взрывам на оружейных складах, заявил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда, которое стало поводом для развязывания Первой мировой войны.

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет", – приводит слова главы МИД РФ РИА Новости.

Лавров добавил, что София, видимо, решила перещеголять чехов.

Как стало известно ранее, прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны. Речь идет о предприятиях, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Уточнялось, что взрывы были организованы в период с 2011 по 2020 год.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.

Позднее российских дипломатов выслали власти Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Прибалтийские страны объяснили такой шаг проявлением солидарности с Чехией, также выславшей сотрудников российского посольства в Праге.