В Болгарии группу россиян подозревают в организации взрывов на оружейных заводах

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Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны, сообщает РИА Новости.

Речь идет о предприятиях, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Отмечается, что взрывы были организованы в период с 2011 по 2020 год.

В декабре из Ливии домой вернулись задержанные полтора года назад граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых обвиняли во вмешательстве во внутренние дела республики.

Глава отдела уголовных расследований ас-Садык ас-Сур указывал, что они якобы дважды встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Исламом.