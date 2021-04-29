Компания Гебрева отвергла заявления прокуратуры Болгарии о взрывах

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Компания EMKO болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов при расследовании взрывов на оружейных заводах и складах страны в период с 2011 по 2020 годы, передает Radio Bulgaria.

В частности, ЕМКО опровергла данные о том, что взорванные боеприпасы предназначались для экспорта, в том числе в Грузию. Компания подчеркнула, что "эта ложь легко проверяется имеющимися в наличии документами".

Вместе с тем в фирме указали, что лишь часть упомянутых взрывов касалась боеприпасов EMKO. При этом в компании выразили удивление, что прокуратура до сих пор не установила обстоятельства инцидентов и имена виновных.

28 апреля прокуратура Болгарии заявила о причастности шестерых россиян к организации четырех взрывов на объектах Гебрева. При этом трех граждан РФ обвинили в попытке отравления главы EMKO фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.

Кроме того, болгарский МИД вызвал на встречу посла России Элеонору Митрофанову. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда, которое стало поводом для развязывания Первой мировой войны.