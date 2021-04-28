МИД Болгарии пригласил на встречу посла РФ в республике

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Болгарский МИД пригласил на встречу посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову. Об этом говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел пригласило в четверг на встречу посла Российской Федерации в Республике Болгария", – говорится в сообщении.

Уточняется, что об итогах разговора будет проинформировано позднее. Причина приглашения дипломата не сообщается.

Как стало известно ранее, прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны. Речь идет о предприятиях, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Уточнялось, что взрывы были организованы в период с 2011 по 2020 год.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обвинения Болгарии, заявил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда, которое стало поводом для развязывания Первой мировой войны.