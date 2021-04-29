Песков заявил, что Россия не будет терпеть действия Чехии, Болгарии и стран Балтии

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Россия не будет терпеть недружественные действия властей Чехии, к которым присоединились Болгария и прибалтийские государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем", – сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии 17 апреля обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.

Позднее российских дипломатов выслали власти Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Прибалтийские страны объяснили такой шаг проявлением солидарности с Чехией.

28 апреля прокуратура Болгарии заявила о причастности шестерых россиян к организации четырех взрывов на объектах Гебрева. При этом трех граждан РФ обвинили в попытке отравления главы EMKO фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.