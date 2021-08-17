В Северной Македонии объявили о высылке еще одного российского дипломата

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Северная Македония высылает еще одного российского дипломата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Буяра Османи.
"Так как информация этого рода обычно носит секретный характер, не могу раскрывать детали, но МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции, и предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, которому принадлежим", – сказал дипломат.
Как уточнили в российском посольстве, сотрудник диппредставительства, о котором идет речь, покинул Северную Македонию за десять дней до того, как был объявлен персоной нон грата, в связи с завершеним командировки.
В конце мая Северная Македония выслала одного российского дипломата. В МИД РФ данное решение назвали немотивированным и пообещали предпринять ответные меры.
10 июня временный поверенный в делах Северной Македонии в РФ Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в российское внешнеполитическое ведомство, где ей вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.
Отношения между Россией и странами Европы обострились после того, как власти Чехии обвинили РФ в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Тогда из страны были высланы российские дипломаты.
Также Чехия обратилась к странам ЕС с просьбой выслать хотя бы по одному российскому дипломату.
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