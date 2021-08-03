Россия высылает сотрудника посольства Эстонии – МИД

Агентство "Москва"
В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия высылает сотрудника посольства Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.
Эстонскому послу Маргус Лайдре был заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что сотрудник дипмиссии в Москве объявляется персоной нон грата. Ему необходимо покинуть страну в течение недели.
Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство призвало Эстонию не усложнять и без того обостренную ситуацию в отношениях между государствами.
"В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", – подчеркнули в министерстве.
Ранее МИД Эстонии вручил российскому послу в Таллине Александру Петрову ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата в ответ на решение РФ выслать эстонского консула.
6 июля консул Эстонии был задержан в Петербурге при получении материалов закрытого характера. По информации ФСБ, данная деятельность имеет враждебный характер по отношению к РФ и несовместима со статусом дипломатического работника.
В результате МИД РФ объявил консула персоной нон грата. В ходе встречи российская сторона заявила решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных консулом, так как подобное несовместимо с его дипстатусом.
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