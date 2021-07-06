В МИД Эстонии назвали задержание консула в Санкт-Петербурге провокацией

21:00
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик заявила, что задержание консула в Санкт-Петербурге является провокацией. Об этом сообщает портал ERR.
"Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам – членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом, – сказала Леммик.
Она отметила, что Эстония заинтересована в добрых соседних странах и конструктивных отношениях с ними.
Ранее стало известно, что эстонский консул задержан в Санкт-Петербурге при получении материалов закрытого характера. По информации ФСБ, данная деятельность имеет враждебный характер по отношению к РФ и несовместима со статусом дипломатического работника.
Сообщалось, что в соответствии с нормами международного права к иностранному дипломату будут применены меры.
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