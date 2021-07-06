Консул Эстонии задержан в Петербурге при получении материалов закрытого характера

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Эстонский консул задержан в Санкт-Петербурге при получении материалов закрытого характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат – консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте", – говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, данная деятельность имеет враждебный характер по отношению к РФ и несовместима со статусом дипломатического работника. В соответствии с нормами международного права к иностранному дипломату будут применены меры.

Ранее ФСБ России пресекла деятельность двух неонацистских группировок в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре. Организаторами группировок стали последователи Максима Марцинкевича.