ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака

ФСБ задержала участников двух экстремистских группировок. По данным ведомства, это последователи националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак.

Всего в нескольких городах задержали более 40 участников группировок в возрасте от 15 до 25 лет. Сообщают, что они пропагандировали неонацизм и участвовали в межнациональных конфликтах.

Задержанные готовились к нападениям на полицейских, лиц неславянской внешности и ЛГБТ-активистов. У задержанных обнаружили запрещенную литературу, а также оружие и ножи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.