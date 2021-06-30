Москва онлайн: что такое успешная трансформация города

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

1 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится дискуссия "Звезда родилась. Кейсы успешной трансформации городов".

Мегаполисы нуждаются не только в строительстве современных стадионов, парков, музеев, но и системных и долгосрочных проектах, которые влияют на развитие города, жизнь в нем, его конкурентоспособность на глобальном рынке.

Участники дискуссии расскажут, с чего начинается трансформация города, как оценить риски и результаты масштабных изменений, какие проекты за последние 15 лет дали наилучшие результаты.

В обсуждении участие примут:



заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев;

исполнительный директор Sustainable Real Estate (Масдар) Абдулла Балалаа;

глава департамента городского развития (Берлин) Манфред Кюне;

архитектор, урбанист (Колумбия) Алехандро Экевери;

председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Московский урбанистический форум (Мосурбанфорум) – это международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. Конференция проходит ежегодно с 2011 года. На ней выступают политики, архитекторы, бизнесмены, экономисты со всего мира. Вместе эксперты обсуждают актуальные вопросы, ищут пути решения сложных задач и обмениваются опытом.

Смотрите трансляцию 1 июля в 11:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.