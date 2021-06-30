Москва онлайн: что такое успешная трансформация города

16:40
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
1 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится дискуссия "Звезда родилась. Кейсы успешной трансформации городов".
Мегаполисы нуждаются не только в строительстве современных стадионов, парков, музеев, но и системных и долгосрочных проектах, которые влияют на развитие города, жизнь в нем, его конкурентоспособность на глобальном рынке.
Участники дискуссии расскажут, с чего начинается трансформация города, как оценить риски и результаты масштабных изменений, какие проекты за последние 15 лет дали наилучшие результаты.
В обсуждении участие примут:
Смотрите трансляцию 1 июля в 11:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: