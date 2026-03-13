Семь человек погибли от отравления газом в Пензенской области

Семь человек погибли в результате отравления газом в жилом многоквартирном доме в Пензенской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в ночь на 13 марта в деревне Заречной Мокшанского района. Предварительно, причиной случившегося стал неисправный дымоход, заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, заверив, что уже дал поручения министерству финансов, а также труда, соцзащиты и демографии Пензенской области по оказанию семьям погибших необходимой помощи.

Районная прокуратура начала проверку, а также взяла на контроль проведение процессуальных мероприятий. В рамках расследования будут установлены все детали ЧП. Надзорное ведомство оценит действия ответственных лиц на предмет соблюдения норм безопасности при использовании газового оборудования.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве, добавив, что для координации работы служб и правоохранительных органов на место происшествия прибыл заместитель прокурора области Евгений Новиков.

Ранее по аналогичным причинам в Курске погибли трое мужчин и одна женщина. Инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Харьковской улице, где возникла утечка бытового газа.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев и назначили необходимые судебные экспертизы.