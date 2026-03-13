13 марта, 10:55

Происшествия

Напавший на синагогу в США потерял родных при ударе Израиля по Ливану

Фото: depositphotos/dechevm

Подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган Айман Мохамад Газали в начале марта потерял родственников, погибших во время ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Также издание Life.ru со ссылкой на CNN сообщило, что минимум 30 правоохранителей получили отравления продуктами горения во время эвакуации гражданских и поиска нападавшего. Все они проходят лечение в больнице.

Мотив действий Газали пока не установлен. По словам главы местного ФБР Дженнифер Раньян, расследование ведут более ста сотрудников ведомства.

Мужчина на автомобиле въехал в синагогу, после чего открыл стрельбу из винтовки, 12 марта. Охранники оказали сопротивление. Нападавшего застрелили правоохранители.

После инцидента местные еврейские общины были взяты под охрану. СМИ указали, что виновником является уроженец Ливана, который въехал в США по супружеской визе в 2011 году и получил американское гражданство в 2016-м. Он проживал в городе Дирборн-Хайтс штата Мичиган. ФБР отмечает антисемитский характер нападения.

