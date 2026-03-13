13 марта, 09:43

В Госдуме заявили о планах увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Законопроект о десятикратном увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах получил одобрение профильных ведомств и может быть рассмотрен в 2026 году. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

"Штрафы за антисанитарию, которая влияет на общедомовое имущество, сейчас ничтожные. От 500 до 1 000 рублей для физлиц. Мое предложение – поднять ее (сумму взыскания. – Прим. ред.) как минимум в 10 раз, потому что этот штраф не изменялся с 2008 года, то есть почти 20 лет", – уточнил чиновник.

Парламентарий отметил, что данная инициатива получила положительную оценку Роспотребнадзора и Минстроя. Тем не менее проект требует доработки, которую планируют завершить до конца текущего года.

Колунов пояснил, что неприятные запахи из антисанитарных квартир создают неудобства для соседей и могут снижать стоимость аренды или продажи других квартир в доме.

Вместе с тем депутат выделил две группы нарушителей санитарно-эпидемиологических норм. Первая, по его мнению, включает тех, кто содержит в квартире животных в коммерческих целях, часто не проживая там постоянно. Для таких жильцов рестрикции могут стать эффективным стимулом к соблюдению необходимых норм, так как это будет влиять на их бизнес.

Ко второй категории чиновник отнес жильцов, захламляющих свои квартиры из-за психических расстройств или других причин. В таких случаях, по словам Колунова, штрафы могут быть действенными только при привлечении судебных приставов.

Пожаловаться на антисанитарию в соседних квартирах можно в Роспотребнадзор и участковому полиции, рассказывала ранее юрист Галина Земскова. Для подачи соответствующего обращения нужно собрать доказательства, включая фотографии, видеозаписи или акт от управляющей компании.

Причем в случае хронического нарушения можно обратиться в суд для наведения порядка или выселения нарушителя, добавляла эксперт.

