Bloomberg: США рассматривают временную отмену закона Джонса

13 марта, 10:52

США могут временно отменить закон Джонса

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность временной отмены закона Джонса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Bloomberg.

Закон Джонса предписывает, что любые грузы, следующие между портами Штатов, должны доставляться только на судах американского производства под национальным флагом и с командой, которая состоит из граждан страны.

Уточняется, что 30-дневное исключение может распространяться на перевозки нефти, бензина, дизельного топлива, сжиженного природного газа и удобрений. Возможность временной отмены закона Джонса изучается в интересах нацобороны, чтобы обеспечить беспрепятственную поставку важных энергоносителей, пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Издание отметило, что мера рассматривается на фоне резкого роста цен на нефть и бензин из-за военной операции в Иране. Приостановка действия закона Джонса может снизить цены на топливо для автомобилистов Восточного побережья примерно на 10 центов за галлон.

Однако эксперты предупредили, что эффект может быть ограниченным, а сама инициативы способна вызвать политическое сопротивление со стороны судостроительной отрасли и ее сторонников в конгрессе.

Вместе с тем американские власти высвободят из своего стратегического резерва 172 миллиона баррелей нефти. В Минэнерго страны рассказали, что доставка энергоносителя займет порядка 120 дней.

Ближневосточный конфликт обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Позднее появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения судов. Тегеран предупредил, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет.

