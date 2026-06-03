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03 июня, 17:03

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BGR: функция расширения оперативной памяти в Android замедляет устройства

Функция расширения оперативной памяти в Android замедляет устройства

Фото: 123RF.com/teka77

Функция, предназначенная для ускорения работы Android-смартфонов, на деле может замедлять их. Об этом сообщило издание BGR.

Речь идет о технологии виртуальной оперативной памяти, доступной в большинстве Android-телефонов. Эксперты объясняют, что при нехватке оперативной памяти система переносит часть данных в накопитель. Однако, вопреки ожиданиям, это не ускоряет, а замедляет работу устройства.

Журналисты продемонстрировали вред функции на примере флагманских и бюджетных моделей гаджетов. По словам авторов материала, опция, также известная как RAM Extension или RAM Plus, считается полезной для слабых устройств. В то же время на мощных смартфонах с быстрой оперативной памятью они могут замедлить работу.

Более того, виртуальная оперативная память увеличивает износ компонентов телефона. Это происходит из-за постоянного чтения и записи данных на диск, которые приводят к перегреву и ускоренной разрядке батареи. Эксперты советуют отключать эту функцию, если объем оперативной памяти устройства превышает четыре гигабайта.

Ранее корпорация Apple выпустила обновление iOS, позволяющее устранить проблемы с включением у смартфонов серии iPhone 17. О проблеме стало известно около полугода назад.

В частности, устройство не включалось после полной разрядки. Более того, iPhone 17 не реагировал на проводную зарядку, но проблема решалась беспроводным способом. В компании не объяснили причину неполадок, но решили данную проблему с выпуском апдейта iOS 26.5.1.

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