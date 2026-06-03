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03 июня, 17:50

Транспорт

В "АвтоВАЗе" пообещали продолжить производство Lada Niva

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Производство внедорожников Lada Niva будет продолжаться еще длительное время, модель не планируют снимать с конвейера. Об этом сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в беседе с газетой "Известия" на ПМЭФ.

Глава автокомпании напомнил, что в 2027 году Niva отметит 50 лет с начала производства. Он выразил уверенность в том, что внедорожник продолжит выпускаться и после юбилея.

Более того, Соколов предположил, что по длительности своего производства Niva сможет сравниться с такими легендарными моделями, как Volkswagen Beetle и Mercedes-Benz Gelandewagen.

"Это сегодняшнее. А будущее "АвтоВАЗа" – это, конечно, автомобиль Lada Azimut, который уже буквально в следующем квартале поступит в промышленное конвейерное производство", – добавил глава автокомпании.

В конце прошлого года "АвтоВАЗ" расширил гамму цветов для внедорожника Lada Niva Travel, включив в нее синий оттенок. Новая металлизированная эмаль под названием "Капитан" доступна для всех комплектаций модели – как с окрашенным в цвет кузова обвесом, так и с элементами из черного защитного пластика.

Теперь палитра Niva Travel насчитывает шесть цветов: серебристый "Платина", темно-зеленый "Несси 2", черный "Пантера", золотисто-коричневый "Кориандр", белый "Ледниковый" и новый синий "Капитан". Всего гамма бренда Lada включает девять вариантов окраски и продолжает пополняться.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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