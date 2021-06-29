В Минобороны объяснили действия ВКС из-за голландского фрегата в Черном море

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Российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 не нарушали международные правила, пролетая близ голландского корабля Evertsen. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что пролеты осуществлялись на безопасном расстоянии от судна.

"Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – приводит сообщение Минобороны России ТАСС.

В ведомстве уточнили, что экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования.

Ранее министерство обороны Нидерландов выступило с заявлением, что на прошлой неделе российские истребители создали небезопасную ситуацию для голландского корабля Evertsen в Черном море. Они якобы летали в опасной близости от судна, а спустя несколько часов электронное оборудование на корабле начало работать с перебоями.

