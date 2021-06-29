В Нидерландах заявили о небезопасном маневре истребителей РФ над Черным морем

Фото: Depositphotos/id1974

На прошлой неделе российские истребители создали небезопасную ситуацию для голландского корабля Evertsen в Черном море. С таким заявлением выступило министерство обороны Нидерландов.

"Российские истребители создали небезопасную ситуацию для корабля Evertsen в Черном море. Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма", – приводит РИА Новости заявление ведомства.

В Минобороны уточнили, что самолеты летали в опасной близости от судна, а спустя несколько часов электронное оборудование на корабле начало работать с перебоями.

Из-за произошедшего министерство обороны Нидерландов обвинило РФ в нарушении права на свободное пользование открытого моря.

Ранее, 23 июня, в Черном море произошел инцидент с британским эсминцем. Тогда российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительный огонь, чтобы прекратить нарушение российской границы британским судном.

