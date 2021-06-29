В Нидерландах заявили о небезопасном маневре истребителей РФ над Черным морем

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На прошлой неделе российские истребители создали небезопасную ситуацию для голландского корабля Evertsen в Черном море. С таким заявлением выступило министерство обороны Нидерландов.
"Российские истребители создали небезопасную ситуацию для корабля Evertsen в Черном море. Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма", – приводит РИА Новости заявление ведомства.
В Минобороны уточнили, что самолеты летали в опасной близости от судна, а спустя несколько часов электронное оборудование на корабле начало работать с перебоями.
Из-за произошедшего министерство обороны Нидерландов обвинило РФ в нарушении права на свободное пользование открытого моря.
Ранее, 23 июня, в Черном море произошел инцидент с британским эсминцем. Тогда российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительный огонь, чтобы прекратить нарушение российской границы британским судном.
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