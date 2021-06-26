Российские корабли проведут ракетные стрельбы поблизости с британским авианосцем

Фото: Минобороны РФ

Корабли постоянного соединения Военно-морского флота России в субботу, 26 июня, проведут учения рядом с британской авианосной ударной группировкой в Средиземном море.

Об этом свидетельствуют данные международной системы уведомлений для авиационного персонала (NOtice To AirMen, NOTAM). В ходе учений будут отработаны маневры с ракетными стрельбами. Авианосная ударная группировка Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth будет находиться всего в тридцати километрах от кораблей РФ, передает РИА Новости. В связи с этим зону к югу от Кипра в Средиземном море закроют.

Ранее в рамках учений авиации и кораблей в Средиземном море носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" – истребители МиГ-31К – уничтожили условного противника. Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.