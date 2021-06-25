Самолеты МиГ-31К приступили к полетам в Средиземном море

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Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" – истребители МиГ-31К – уничтожили условного противника на проходящих в Средиземном море российских военных учениях, сообщает РИА Новости.

Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Они с высоким качеством выполнили задачи по уничтожению условного противника.

В рамках учений авиации и кораблей истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 также выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря.

Самолет условного противника получил данные о местонахождении фрегата в море и взял курс на цель, чтобы нанести авиаудар управляемыми ракетами.

Корабельные расчеты обнаружили и классифицировали условную цель, а расчеты ПВО при подходе самолета на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблям.

Ранее сообщалось, что Россия впервые перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".

25 июня стартовали совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России. В Минобороны подчеркнули, что два истребителя МиГ-31К прилетели в Сирию с российских аэродромов. Командир одного из экипажей рассказал, что носителям гиперзвуковых ракет предстоит выполнить в Сирии учебные задачи в рамках распоряжения командования.

Он добавил, что посадка была мягкой, а благодаря системам инструментального захода аэродром можно использовать как в дневное, так и в ночное время в любых метеоусловиях.