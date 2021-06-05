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В мире

05 июня, 23:24

Сирийская армия уничтожила около 70 боевиков в Идлибе

за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/Yahya Nemah

Сирийские войска уничтожили до 70 боевиков после попытки нападения диверсионной группы в провинции Идлиб, рассказал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что инцидент произошел на юге Идлибской зоны деэскалации. Боевики совершили нападение на позиции правительственных сил у населенного пункта Руайха.

"В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения. Ответным огнем правительственных войск уничтожено до 70 боевиков", – уточнил Кулить.

Ранее действующий президент Сирии Башар Асад победил на выборах главы государства, набрав 95,1% голосов избирателей. Итоги голосования озвучил председатель парламента республики Хаммуда Сабаг на пресс-конференции в Дамаске

Явка составила 78%, участие в голосовании приняли более 14 миллионов человек. На прошлых президентских выборах, которые прошли в 2014 году, Асад набрал 88,7% голосов избирателей.

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