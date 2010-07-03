Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию

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Россия отправляет в Сирию своих военнослужащих, чтобы защитить собственный народ, так как ареной для терроризма является весь мир. Об этом в интервью телеканалу RT рассказал действующий президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.
"Фактически Россия защищает свои интересы. Одним из аспектов этой защиты является то, что их борьба с терроризмом в одной стране, будь то Сирия или любая другая страна в регионе, является защитой русского народа, потому что терроризм и его идеология не имеют границ", – указал Асад.
Еще одна причина, по его словам, – это реализация норм международного права.
Одним из факторов начала войны могла стать борьба за нефть. Однако Россия с этим вопросом не связана.
"Некоторые утверждают, что президента Асада якобы попросили позволить провести через Сирию газопровод с юга на север, а тот отказал ради России. На самом деле такого не было. Но вот проект строительства трубопровода с востока на запад – из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю – действительно был. Могло ли это стать причиной? Не исключено", – сказал Асад.
Цель участия России в сирийском конфликте – борьба с запрещенной террористической организацией "Исламское государство". Еще одна официальная причина – безопасность российских военных баз на западном средиземноморском побережье от обстрелов боевиков.
Ранее сообщалось, что результаты тестов полностью подтвердили, что в Сирии был уничтожен Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил Кеннет Маккензи. Глава центрального командования Вооруженных сил США продемонстрировал журналистам фото и видео спецоперации. Здание, в котором скрывался террорист, расположено провинции Идлиб. Во время штурма аль-Багдади отстреливался, а затем совершил самоподрыв. Вместе с ними погибли двое его детей.
Аль-Багдади – главарь запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Именно он провозгласил создание халифата на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз сообщали о ликвидации террориста, но эта информация не подтверждалась.
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