В Госдепе США рассказали о добыче нефти в Сирии

Фото: ТАСС/AP Photo/Baderkhan Ahmad

В Госдепе США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями на благо местных общин, сообщает РИА Новости.

Там отметили, что не имеют "указаний от администрации США что-либо делать с нефтяными месторождениями", ответив таким образом на вопрос о планах Штатов относительно добычи сирийской нефти.

На данный момент восточный берег реки Евфрат, где сосредоточено около 90% сирийской нефтяной добычи, контролируется союзными США курдскими отрядами "Сирийских демократических сил".

Ранее власти США неоднократно заявляли, что американские силы останутся в этих районах, чтобы охранять месторождения от боевиков.

В российском МИД заявили, что Вашингтон ежемесячно получает от контрабанды сирийского топлива более 30 миллионов долларов.