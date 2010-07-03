Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

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Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина.

"По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем", – уточнил он.

Вершинин пояснил, что речь идет о природном богатстве Сирии, которым страна должна распоряжаться самостоятельно, в том числе нефтью.

Ранее американская армия начала строить две новые военные базы на северо-востоке Сирии. В район населенного пункта Сур, где разместится база, направили строительную технику и дополнительные военные отряды.

В МИД РФ посчитали, что США стремятся наращивать свою военную мощь в этом регионе Сирии, чтобы незаконно откачивать нефть из богатых месторождений. Вашингтон ежемесячно получает от контрабанды сирийского топлива более 30 миллионов долларов, заявили в ведомстве. Белый дом связывает усиление военного присутствие с необходимостью предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям.

В свою очередь, военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Вашингтон показал, что главным приоритетом США в Сирии является не борьба с терроризмом, а грабеж нефтяных ресурсов и лоббизм американских коммерческих интересов на Ближнем Востоке.

Политолог добавил, что США никогда не борются с терроризмом в тех регионах, где нет никаких полезных ресурсов.

