Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К

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Россия впервые перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что 25 июня стартовали совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России.

В Минобороны подчеркнули, что два истребителя МиГ-31К перелетели в Сирию с российских аэродромов. Командир одного из экипажей рассказал, что носителям гиперзвуковых ракет предстоит выполнить в Сирии учебные задачи в рамках распоряжения командования.

Он добавил, что посадка была мягкой, а благодаря системам инструментального захода аэродром можно использовать как в дневное, так и в ночное время в любых метеоусловиях.

Ранее сообщалось, что авиабаза Хмеймим стала способна принимать все самолеты ВС РФ. На аэродроме завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. На ней полностью заменили покрытие и установили новое радиотехническое и светосигнальное оборудование.

