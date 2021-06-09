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Один российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии. Еще трое пострадали, однако их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Инцидент произошел в сирийской провинции Хасеке во время проверки маршрута патрулирования российской военной полиции. Бронеавтомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

"В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что после попытки нападения диверсионной группы в провинции Идлиб сирийские войска уничтожили до 70 боевиков. При этом погиб один сирийский военнослужащий, еще двое получили ранения.

