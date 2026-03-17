В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве объяснили, что данные ограничения повлияли на возможность использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него. Из-за этого в аэропорту Храброво возможны корректировки.

Одновременно с этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале об уничтожении БПЛА над регионом.

В 05:51 появилась информация о 4 сбитых дронах, в 07:36 – об уничтожении еще 2 беспилотников. Кроме того, в 07:56 Дрозденко рассказал о том, что над Ленобластью было сбито еще 3 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Всего над российскими регионами за ночь 17 марта было уничтожено 206 дронов. Например, над Брянской областью сбили 62 дрона, над Московским регионом – 43 БПЛА. Еще 28 беспилотников сбили над Краснодарским краем.

