17 марта, 08:39

Транспорт

В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

Фото: ТАСС/Виталий Невар

В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве объяснили, что данные ограничения повлияли на возможность использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него. Из-за этого в аэропорту Храброво возможны корректировки.

Одновременно с этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале об уничтожении БПЛА над регионом.

В 05:51 появилась информация о 4 сбитых дронах, в 07:36 – об уничтожении еще 2 беспилотников. Кроме того, в 07:56 Дрозденко рассказал о том, что над Ленобластью было сбито еще 3 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Всего над российскими регионами за ночь 17 марта было уничтожено 206 дронов. Например, над Брянской областью сбили 62 дрона, над Московским регионом – 43 БПЛА. Еще 28 беспилотников сбили над Краснодарским краем.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

