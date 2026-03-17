Зеленский ответил на предупреждение Ирана о вмешательстве Украины в конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предупреждение Ирана о последствиях возможного вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране назвали Украину "законной целью" для ударов на фоне заявлений о возможной помощи Израилю. Таким образом Тегеран отреагировал на слова Зеленского о готовности направить на Ближний Восток специалистов для противодействия беспилотникам.

"Ничего нового. За последние четыре года мы слышали много подобных сообщений. Мы их больше не боимся", – заявил украинский лидер в интервью изданию i24.

По информации СМИ, отказ американского президента Дональда Трампа от помощи Киева в военной операции с Тегераном и выраженное недовольство Зеленским в вопросе урегулирования конфликта с Россией рушит все надежды Украины.

Журналисты выяснили, что Трамп два раза отверг попытки украинского президента "стать полезным для американцев в этой войне", передав опыт по борьбе с дронами. Причем в последний раз он сделал это в "крайне раздраженной форме".