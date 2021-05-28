Суд вынес решение по делу выходцев из Таджикистана, планировавших теракт

14:31
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Второй западный военный суд назначил реальные сроки пятерым выходцам из Таджикистана, которые планировали теракт в Москве, используя грузовой транспорт. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд признал виновными пятерых подсудимых, в том числе в подготовке теракта, и назначил им сроки от 9 до 17 лет колонии строгого режима", – уточнила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
Выходцы из Таджикистана были задержаны в октябре 2018 года. По данным следствия, фигуранты уголовного дела рассчитывали арендовать грузовик и совершить наезд в месте массового скопления людей. После этого злоумышленники планировали приступить к расстрелу.
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) в 2020 году в России удалось предотвратить 44 теракта. Как заявил руководитель организации Игорь Кулягин, спецслужбы задержали более 800 бандитов и их пособников.
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