В НАК заявили о предотвращении в 2020 году 44 терактов

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В 2020 году в России предотвратили 44 теракта, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

Спецслужбы задержали более 800 бандитов и их пособников. Также за прошлый год была пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки и были заблокированы 66,5 тысячи террористических онлайн-материалов.

"В прошлом году на стадии подготовки пресечены 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов", – цитирует его РИА Новости.

Помимо этого, была пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами.

Ранее сотрудники ФСБ за подготовку теракта задержали в Адыгее сторонника запрещенной в России организации "Исламское государство". Как уточняется, в доме задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, флаг ИГ, а также карту Майкопа, поддельные миграционные документы.