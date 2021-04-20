В НАК заявили о предотвращении в 2020 году 44 терактов

11:13
Фото: ИЦ НАК/ТАСС
В 2020 году в России предотвратили 44 теракта, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
Спецслужбы задержали более 800 бандитов и их пособников. Также за прошлый год была пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки и были заблокированы 66,5 тысячи террористических онлайн-материалов.
"В прошлом году на стадии подготовки пресечены 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов", – цитирует его РИА Новости.
Помимо этого, была пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами.
Ранее сотрудники ФСБ за подготовку теракта задержали в Адыгее сторонника запрещенной в России организации "Исламское государство". Как уточняется, в доме задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, флаг ИГ, а также карту Майкопа, поддельные миграционные документы.
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