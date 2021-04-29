В девяти городах России задержаны 16 сторонников украинских радикалов

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", сообщает ТАСС.

Задержанные причастны к совершению насилия, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

Служба безопасности работала совместно со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущине Московской области и Переславле-Залесском Ярославской области.

Ранее стало известно, что за 2020 год в Крыму удалось предотвратить 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности. Всего выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом. Опрос населения полуострова показывает, что большинство жителей считают распространение идеологии терроризма и экстремизма весьма реальной угрозой.

Уже в этом году был предотвращен теракт в Симферополе. Его планировали сторонники запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

Радикалы для совершения теракта готовили самодельные бомбы. Сразу после происшествия они планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков.