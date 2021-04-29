В девяти городах России задержаны 16 сторонников украинских радикалов

09:49
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", сообщает ТАСС.
Задержанные причастны к совершению насилия, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.
Служба безопасности работала совместно со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущине Московской области и Переславле-Залесском Ярославской области.
Ранее стало известно, что за 2020 год в Крыму удалось предотвратить 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности. Всего выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом. Опрос населения полуострова показывает, что большинство жителей считают распространение идеологии терроризма и экстремизма весьма реальной угрозой.
Уже в этом году был предотвращен теракт в Симферополе. Его планировали сторонники запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".
Радикалы для совершения теракта готовили самодельные бомбы. Сразу после происшествия они планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: