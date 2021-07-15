Эстония вышлет российского дипломата

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Министерство иностранных дел Эстонии вручило российскому послу в Таллине Александру Петрову ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение в министерстве назвали ответным шагом на решение российского правительства выслать эстонского консула.

"Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях", – заявили в МИД Эстонии.

Ранее Россия объявила консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата. В ходе встречи российская сторона заявила решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных консулом, так как подобное несовместимо с дипстатусом Лятте.

6 июля консул Эстонии был задержан в Петербурге при получении материалов закрытого характера. По информации ФСБ, данная деятельность имеет враждебный характер по отношению к РФ и несовместима со статусом дипломатического работника.