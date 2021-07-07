Россия объявила консула Эстонии в Санкт-Петербурге персоной нон грата

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Россия объявила консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, дипломат должен покинуть страну за 48 часов. Такая информация появилась на сайте МИД РФ.
В ведомстве сообщили о вызове 7 июля временной поверенной в делах посольства Эстонии в России Уллы Уйбо. В ходе встречи российская сторона заявила решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных консулом, так как подобное несовместимо с дипстатусом Лятте.
"Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен персоной нон грата, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", – отметили в министерстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позицию Таллина по данной ситуации циничной, так как имеются доказательства противозаконной деятельности консула, которого задержали с поличным в момент получения закрытых материалов.
6 июля консул Эстонии был задержан в Петербурге при получении материалов закрытого характера. По информации ФСБ, данная деятельность имеет враждебный характер по отношению к РФ и несовместима со статусом дипломатического работника.
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