Россия выслала из страны представителя шведского посольства

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Россия выслала из страны шведского дипломата. Об этом сообщили в пресс-службе шведского внешнеполитического ведомства.

"МИД Швеции сообщил, что отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию", – сказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

При этом не уточняется, какую должность занимал дипломат и чем российская сторона объяснила свое решение.

Ранее в декабре Москва ответила на высылку российского дипломата из Братиславы. Словацкий военный дипломат объявлен персоной нон грата в России.

Российского дипломата выслали из Словакии 22 ноября. Его обвинили в шпионаже и также дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Имя сотрудника не называется, известно только, что он является сотрудником аппарата военного атташе посольства России.