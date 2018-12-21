Россия выслала из страны представителя шведского посольства

Россия выслала из страны шведского дипломата. Об этом сообщили в пресс-службе шведского внешнеполитического ведомства.
"МИД Швеции сообщил, что отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию", – сказали в пресс-службе, передает РИА Новости.
При этом не уточняется, какую должность занимал дипломат и чем российская сторона объяснила свое решение.
Ранее в декабре Москва ответила на высылку российского дипломата из Братиславы. Словацкий военный дипломат объявлен персоной нон грата в России.
Российского дипломата выслали из Словакии 22 ноября. Его обвинили в шпионаже и также дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Имя сотрудника не называется, известно только, что он является сотрудником аппарата военного атташе посольства России.
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