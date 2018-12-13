Словацкого дипломата объявили персоной нон грата в России

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Москва ответила на высылку российского дипломата из Братиславы. Словацкий военный дипломат объявлен персоной нон грата в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она пояснила, что ноту послу Словакии в Москве вручили 11 декабря. По словам Захаровой, иностранец должен был покинуть Россию в течение двух суток.

Российского дипломата выслали из Словакии 22 ноября. Его обвинили в шпионаже и также дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Имя сотрудника не называется, известно только, что он является сотрудником аппарата военного атташе посольства России.

По словам премьер-министра страны Петера Пеллегрини, дипломат занимался сбором данных о Словакии и НАТО.