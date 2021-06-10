РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве

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Временный поверенный в делах Северной Македонии в РФ Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

"Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье", – говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия предпримет ответные шаги на высылку из Северной Македонии российского дипломата. В ведомстве уточнили, что не оставят действия Северной Македонии без внимания, ответные меры последуют.

18 мая посольство России в Скопье подтвердило информацию о высылке российского дипломата.

Отношения между Россией и странами Европы обострились после того, как власти Чехии обвинили РФ в причастности к взрывам на оружейных складах в Врбетице в 2014 году. Тогда из страны были высланы российские дипломаты.

Также Чехия обратилась к странам ЕС с просьбой выслать хотя бы по одному российскому дипломату.