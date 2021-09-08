Москва ответит Эстонии в связи с отказом в визе российскому дипломату – МИД РФ

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Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре в связи с отказом в выдаче визы российскому дипломату. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что Москва примет симметричные меры, а также призвали Таллин отказаться от действий, способных привести к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений.

"Еще раз подчеркиваем: ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе сего года совершенно безосновательно выславший российского дипломата. <...> Вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что неминуемый ответ последует за всеми подобными шагами, если они будут и далее предприниматься эстонской стороной.

Ранее МИД Эстонии принял решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку сотрудника своего посольства из России. В ведомстве заявили, что Таллин заинтересован в хороших и конструктивных отношениях с РФ, а также выразили надежду на то, что Москва воздержится от ответных действий.

6 июля в Санкт-Петербурге был задержан консул Эстонии при получении материалов закрытого характера, имеющий враждебный характер по отношению к России. Позже он был объявлен персоной нон грата. В ответ на это МИД Эстонии объявил нежелательным пребывание в стране одного из сотрудников российской дипмиссии. Москва между тем приняла симметричную меру.

