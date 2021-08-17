В МИД РФ заявили о неминуемом ответе на высылку дипломата из Северной Македонии

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Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия ответит на высылку Северной Македонией российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС.

"Естественно, как это принято в дипломатических сношениях, с нашей стороны последуют соответствующие шаги", – сказал Грушко.

Ранее стало известно, что власти Северной Македонии приняли решение о высылке еще одного российского дипломата по причине поведения, "которое противоречит принципам Венской конвенции". При этом, как уточнили в российском посольстве, сотрудник диппредставительства, о котором идет речь, покинул страну за десять дней до того, как был объявлен персоной нон грата, в связи с завершением командировки.

В конце мая Северная Македония выслала одного российского дипломата. В МИД РФ данное решение назвали немотивированным и пообещали принять ответные меры.

10 июня временный поверенный в делах Северной Македонии в РФ Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в российское внешнеполитическое ведомство, где ей вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

