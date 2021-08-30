В МИД Эстонии отказались выдавать визу российскому дипломату

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Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку сотрудника своего посольства из России. Об этом говорится в соответствующем заявлении ведомства.
Там напомнили, что в дипломатической практике на высылку дипломата принято отвечать симметричными действиями, однако в Эстонии хотят положить конец напряженности в отношениях с Россией и надеются, что Москва воздержится от ответных действий. В ведомстве также подчеркнули, что Таллин заинтересован в хороших и конструктивных двусторонних отношениях с РФ.
6 июля консул Эстонии был задержан в Петербурге при получении материалов закрытого характера. По информации ФСБ, данная деятельность имела враждебный характер по отношению к РФ и несовместима со статусом дипломатического работника. Позже российское внешнеполитическое ведомство объявило дипломата персоной нон грата.
В ответ на это 15 июля МИД Эстонии вручил российскому послу в Таллине Александру Петрову ноту об объявлении персоной нон грата одного из дипломатов российского посольства. Российский МИД в связи с этим выразил эстонскому послу Маргусу Лайдре решительный протест и вручил ему ноту, согласно которой сотрудник дипмиссии Эстонии в Москве был также объявлен персоной нон грата.
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